Ковалёв Вячеслав Анатольевич
6.3
1

Хирург, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Клиническая интернатура в хирургическом отделении № 2 ККБ, 1988 - 1989 гг.
  • Врач хирург хирургического отделения № 2 ПККБ № 1, 1989 - 2005 гг.
  • Зав. хирургического отделения № 2 ПККБ № 1, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
