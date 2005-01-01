Врачи
Ковалёв Вячеслав Анатольевич
Ковалёв Вячеслав Анатольевич
Хирург
Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Клиническая интернатура в хирургическом отделении № 2 ККБ, 1988 - 1989 гг.
Врач хирург хирургического отделения № 2 ПККБ № 1, 1989 - 2005 гг.
Зав. хирургического отделения № 2 ПККБ № 1, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
