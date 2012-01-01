Врачи
Ковалев Павел Леонидович
6.0
0
Ковалев Павел Леонидович
Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Рефлексотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
