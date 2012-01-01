  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ковалев Павел Леонидович
Ковалев Павел Леонидович
6.0
0

Ковалев Павел Леонидович

Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рефлексотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи