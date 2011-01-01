  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коваленко Светлана Михайловна
Коваленко Светлана Михайловна
6.0
0

Коваленко Светлана Михайловна

Педиатр
Стаж 32 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Педиатрия, Общее усовершенствование, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр отделения восстановительного лечения, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи