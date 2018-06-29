Коваленко Иван Сергеевич

Направления работы:



• Иссечение, удаление кожных и подкожных образований

• Удаление ногтей, удаление новообразований (в том числе липом, атером), вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований и процессов, внутрисуставные инъекции.

• Блокады для купирования болевого синдрома в области суставов, лечение пяточной шпоры, проведение ПХО ран и ожогов, перевязки в послеоперационном периоде

• Оказание экстренной помощи при травмах.

• Пункции и дренирование под контролем УЗИ (при наличии врача УЗИ) для диагностики и лечения заболеваний щитовидной, молочных желёз, лимфоузлов различной локализации, паренхиматозных органов, образований мягких тканей (гематом), пункции кист и т. д.

• Удаление образований кожи и подкожной клетчатки на аппарате Сургитрон, Фотэк.

• Консультация и ведение больных для определения тактики лечения хирургических заболеваний на различных этапах диагностики и лечения

• Консультации для решения вопроса об оперативном лечении при з