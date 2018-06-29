Коваленко Иван Сергеевич
Стаж 4 года
Направления работы:
• Иссечение, удаление кожных и подкожных образований
• Удаление ногтей, удаление новообразований (в том числе липом, атером), вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований и процессов, внутрисуставные инъекции.
• Блокады для купирования болевого синдрома в области суставов, лечение пяточной шпоры, проведение ПХО ран и ожогов, перевязки в послеоперационном периоде
• Оказание экстренной помощи при травмах.
• Пункции и дренирование под контролем УЗИ (при наличии врача УЗИ) для диагностики и лечения заболеваний щитовидной, молочных желёз, лимфоузлов различной локализации, паренхиматозных органов, образований мягких тканей (гематом), пункции кист и т. д.
• Удаление образований кожи и подкожной клетчатки на аппарате Сургитрон, Фотэк.
• Консультация и ведение больных для определения тактики лечения хирургических заболеваний на различных этапах диагностики и лечения
