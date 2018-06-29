  1. Главная
Коваленко Иван Сергеевич
6.0
0

Хирург
Стаж 4 года
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ Диплом от 29.06.2018 «Врач-лечебник»
  • Ординатура ДВФУ от 05.08.2020 «Хирургия»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
