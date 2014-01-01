  1. Главная
Коваленко Ирина Викторовна
Педиатр
Стаж 33 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Педиатрия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
