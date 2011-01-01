  1. Главная
Коваленко Галина Евгеньевна
Коваленко Галина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-фтизиатр, заведующая детским диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Невская, 24
