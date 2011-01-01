Врачи
Коваленко Галина Евгеньевна
Коваленко Галина Евгеньевна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр, заведующая детским диспансерным отделением, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Невская, 24
