Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
8.0
7

Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Окончила ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», 2007 г.
  • Bнтернатуру по специальности врач стоматолог общей практики, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации актуальные вопросы пародонтологии 24.04.2010
  • Семинар заболевания пародонта эффективная тактика лечения 2008 г.
  • Конференция проблемы амбулаторной стоматологии и подход к лечению
Опыт работы
  • Денталлюкс сервис с 2008-го по 2017 г.
  • Мила день с 24.11.2017 г по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
