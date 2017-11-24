Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
Стаж 17 лет
- Удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости)
- Лечение зубов любой сложности
- Эстетическая реставрация
- Комплексное лечение пародонтитов
- Отбеливание зубов
- Имплантация
- Плазмолифтинг
- Лечение зубов любой сложности
- Эстетическая реставрация
- Комплексное лечение пародонтитов
- Отбеливание зубов
- Имплантация
- Плазмолифтинг
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Загрузка комментариев...