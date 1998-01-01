  1. Главная
Котлова Наталья Васильевна
9.0
10

Котлова Наталья Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1983 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
  • 1998 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (оториноларингология). Ординатура
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
