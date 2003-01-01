  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Котикова Ольга Владимировна
Котикова Ольга Владимировна
6.6
2

Котикова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Роддом краевой клинической больницы №1
ул. Пологая, 21Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи