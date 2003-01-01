Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Котикова Ольга Владимировна
6.6
2
Котикова Ольга Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Роддом краевой клинической больницы №1
ул. Пологая, 21Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Петрушинская
Наталья Мечиславовна
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Белголова
Оксана Зеноновна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
,
Акушер
10
14
Записаться
Кузора
Наталья Анатольевна
Акушер-гинеколог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...