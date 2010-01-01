Врачи
Котиков Владимир Олегович
6.0
0
Котиков Владимир Олегович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
