  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Котиков Владимир Олегович
Котиков Владимир Олегович
6.0
0

Котиков Владимир Олегович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи