Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Котик Лариса Васильевна
6.0
0
Котик Лариса Васильевна
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сизоненко
Светлана Валентиновна
Онколог
,
Онколог-маммолог
6.0
0
Записаться
Григоренко
Ярослав Андреевич
Онколог
,
УЗИ-специалист
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
19
Записаться
Нецветаева
Анна Владиславовна
Онколог
,
Онколог-маммолог
6.4
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...