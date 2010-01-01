  1. Главная
Косьяненко Елена Борисовна
Косьяненко Елена Борисовна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, Сертификационный цикл, 2010 г.
  • Неонатология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-неонатолог, заведующая отделением Патологии новорожденных №1, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
