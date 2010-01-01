Врачи
Косьяненко Елена Борисовна
6.9
3
Косьяненко Елена Борисовна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Неонатология, Сертификационный цикл, 2010 г.
Неонатология, Сертификационный цикл, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-неонатолог, заведующая отделением Патологии новорожденных №1, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
3 отзыва
