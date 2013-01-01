  1. Главная
Косырева Надежда Федоровна
Диетолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Диетология", 2013 г.
  • Сертификат "Диетология", 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
