Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Косырева Надежда Федоровна
6.0
0
Косырева Надежда Федоровна
Диетолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Диетология", 2013 г.
Сертификат "Диетология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гарцман
Татьяна Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Диетолог
5.9
7
Записаться
Кузнецова
Н. С.
Диетолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Бондарь
Елена Михайловна
Диетолог
,
Эндокринолог
,
Нутрициолог
5.7
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...