Косянчук Татьяна Владимировна
6.3
1

Косянчук Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
