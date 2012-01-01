Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Косянчук Татьяна Владимировна
6.3
1
Косянчук Татьяна Владимировна
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дурицкая
Наталья Борисовна
Массажист
,
Педиатр
6.6
5
Записаться
Файрузов
Ильдар Газизович
Мануальный терапевт
,
Массажист
,
Невролог (невропатолог)
7.2
5
Записаться
Таптунов
Иван Иванович
Массажист
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...