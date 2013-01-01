Врачи
Костырко Виктор Михайлович
6.0
0
Костырко Виктор Михайлович
Рентгенолог
,
Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
