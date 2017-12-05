Костян Инна Владиславовна
Стаж 32 года
1.Физиотерапевтические методики по коррекции фигуры: радиоволновой лифтинг тела, ультразвуковая кавитация, криолиполиз, Ульфит-терапия,.
2.Диагностические-биорезонансная диагностика внутреннего состава тела(аппарат InBody).
3.Диетология:индивидуальное консультирование по программам снижения веса, иммунодиетология, генетическое тестирование по диетологии.
4.Генетическое тестирование по другим видам ген. тестов: косметология, эндокринология, педиатрия, трихология, активное долголетие
