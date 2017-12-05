  1. Главная
Костян Инна Владиславовна
7.1
4

Диетолог, Физиотерапевт
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификационные курсы по диетологии и физиотерапии
  • Обучение по специальности "Персонифицированная диетология" в Академии Uniprof
  • Сертификат по физиотерапии номер 125070003575, дата выдачи 04 июня 2018 года
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
4 отзыва

