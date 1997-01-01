Костив Роман Евгеньевич

  1. Главная
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура по травматологии и ортопедии, ВГМУ, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Заболевания и повреждения позвоночника», ММА им. Сеченова, 2006 г.
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы травматологии и ортопедии», ВГМУ, 2002, 2007, 2011, 2015 гг.
Участие в ассоциациях
  • Участник ассоциации травматологов и ортопедов России - АТОР
Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед, ВКБ № 2, 1997 - 1998 гг., 2000 - 2007 гг.
  • Заведующий 2-травматологическим отделением ВКБ № 2, 2007 г. – по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №2
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
