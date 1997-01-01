Костив Роман Евгеньевич
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед, специализация преимущественно – оперативная ортопедия: выполняет операции при переломах любых костей скелета, а также их последствий – несращений, неправильных сращений, исправление некорректно ранее выполненного оперативного вмешательства; тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, операции при переломах грудо-поясничного отдела позвоночника.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1500 р
Загрузка комментариев...