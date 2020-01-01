  1. Главная
  Костина Тамара Васильевна
Костина Тамара Васильевна
6.0
0

Костина Тамара Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Омский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зав. терапевтическим отделением, врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
