Костина Тамара Васильевна
6.0
0
Костина Тамара Васильевна
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Омский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зав. терапевтическим отделением, врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
