Костина София Андреевна
Стаж 7 лет
Принимает детей
Действующий врач-невролог Краевой клинической больницы №2. Имеет опыт амбулаторной и стационарной помощи пациентам с широчайшим спектром неврологических заболеваний. Работает как со взрослыми, так и с детьми с первых дней жизни.
В своей работе придерживается принципа: «Врач должен помогать природе организма бороться с болезнью» и убеждена, что здоровье напрямую связано с активной ролью самого человека в процессе выздоровления.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
3000 р
Первичный приём детей
3000 р
