Костина София Андреевна

Действующий врач-невролог Краевой клинической больницы №2. Имеет опыт амбулаторной и стационарной помощи пациентам с широчайшим спектром неврологических заболеваний. Работает как со взрослыми, так и с детьми с первых дней жизни.



В своей работе придерживается принципа: «Врач должен помогать природе организма бороться с болезнью» и убеждена, что здоровье напрямую связано с активной ролью самого человека в процессе выздоровления.