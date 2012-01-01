  1. Главная
Костеша Галина Владимировна
7.5
6

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов

