Костеша Галина Владимировна
7.5
6
Костеша Галина Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
