Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Костенко Наталья Сергеевна
6.0
0
Костенко Наталья Сергеевна
Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
ул. Светланская, 51
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пославская
Кира Сергеевна
Косметик-эстетист
6.0
0
Записаться
Семенова
А. И.
Косметик-эстетист
6.0
0
Записаться
Рогович
Людмила Анатольевна
Косметик-эстетист
10
21
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...