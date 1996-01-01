Костецкая Ангелина Юрьевна

Диагностика, лечение и профилактика аллергических заболеваний (бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, аллергические дерматозы).

Лечение и профилактика заболеваний иммунной системы (хронические часто рецидивирующие заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, системы ЛОР-органов).

Лечение хронических заболеваний, сопровождающихся вторичным иммунодефицитным состоянием (ВИН).

Острые вирусные и рецидивирующие заболевания органов зрения; аллергический, вирусный конъюктивит (острый, хронический, неуточненный).

Лечение хронических рецидивирующих инфекций – бактериальных, вирусных, грибковых, смешанной природы; острая токсико-аллергическая реакция на медикаменты и др.

Иммунотерапия и профилактика вирусных заболеваний (герпес, цитомегаловирусная инфекция, вирус Эпштейн Барр, гинекологические заболевания, ассоциируемые ВПЧ-инфекцией).

Проведение первичного аллергологического обследования методом постановки скарификационных аллергопроб с небактериальными аллергенами