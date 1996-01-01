  1. Главная
Костецкая Ангелина Юрьевна
7.5
6

Костецкая Ангелина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", ВГМУ, 1996-1997 г.
  • Ординатура по специальности "Клиническая аллергология и иммунология", ВГМУ, 1997-1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Аллергология и иммунология», 2016 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК (НМО) "Первичные иммунодефициты. Актуальные вопросы терапии", 2019 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Аллергические заболевания верхних дыхательных путей», 2018 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в региональных конференция, проводимых ТГМУ
  • Неоднократное участиев краевом научно практическом семинаре "День аллерголога-иммунолога"
  • Член Приморского отделения Российского Научного Общества Иммунологов
Опыт работы
  • Врач-аллерголог-иммунолог, поликлиника ДЦКББ, г.Владивосток, 1999-2003 гг.
  • Врач-аллерголог-иммунолог, КГБУЗ "ВКДЦ", с 2003 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
