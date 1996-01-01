Костецкая Ангелина Юрьевна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Диагностика, лечение и профилактика аллергических заболеваний (бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, аллергические дерматозы).
Лечение и профилактика заболеваний иммунной системы (хронические часто рецидивирующие заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, системы ЛОР-органов).
Лечение хронических заболеваний, сопровождающихся вторичным иммунодефицитным состоянием (ВИН).
Острые вирусные и рецидивирующие заболевания органов зрения; аллергический, вирусный конъюктивит (острый, хронический, неуточненный).
Лечение хронических рецидивирующих инфекций – бактериальных, вирусных, грибковых, смешанной природы; острая токсико-аллергическая реакция на медикаменты и др.
Иммунотерапия и профилактика вирусных заболеваний (герпес, цитомегаловирусная инфекция, вирус Эпштейн Барр, гинекологические заболевания, ассоциируемые ВПЧ-инфекцией).
Проведение первичного аллергологического обследования методом постановки скарификационных аллергопроб с небактериальными аллергенами
