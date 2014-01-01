Врачи
Косицына Светлана Евгеньевна
Косицына Светлана Евгеньевна
Трансфузиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55а стр. 1
Первичный приём взрослых
Трансфузиолог
По запросу
