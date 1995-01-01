Врачи
Кошкин Валерий Юрьевич
7.5
5
Кошкин Валерий Юрьевич
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Военно-медицинский факультет при Нижегородском медицинском институте, "Лечебное дело", 1994 г. окончания
Интернатура 24 ИМС ТОФ "Дерматовенерология", 1995 - 1996 гг.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка, Военно-медицинская академия им. Кирова, г. Санкт-Петербург, «Дерматовенерология», 2002 г.
Повышение квалификации, ДВГМУ, г. Хабаровск, «Дерматовенерология», 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Служба в Российской Армии, начальник дерматовенерологического отделения - судовой госпиталь ТОФ ГС "Иртыш", 1994 - 2009 гг.
Заведующий дерматовенерологическим отделением, врач-дерматовенеролог судового госпиталя ТОФ ГС "Иртыш"
Дерматовенеролог, Медицинский центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Первичный приём детей
Дерматовенеролог
По запросу
5 отзывов
