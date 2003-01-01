  1. Главная
Кошелева Татьяна Александровна
Кошелева Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 19 лет
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Интернатура по неврологии на базе неврологического отделения ККБ №1
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
