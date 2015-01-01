  1. Главная
Корзун Ольга Сергеевна
Корзун Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • Благовещенское медицинское училище, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Амурский медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
