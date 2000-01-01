Корячко Геннадий Александрович
Стаж 35 лет
Владею навыками работы на современном ЛОР оборудовании (ЛОР комбайн UE-3000), осуществляю все виды амбулаторных оперативных вмешательств
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
