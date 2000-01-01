  1. Главная
Корячко Геннадий Александрович
Корячко Геннадий Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМФ при ГМИ, 1990 г. Специализация: Хирургия, специальная физиология, ЛОР
  • Клиническая интернатура по общей хирургии, 1992 г.
  • Специализация по специальной физиологии и АСС, 1992 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
2000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

