Короткова Валерия Витальевна
8.3
8

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
По запросу
8 отзывов

