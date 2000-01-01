Врачи
Короткова Валерия Витальевна
8.3
8
Короткова Валерия Витальевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
8 отзывов
