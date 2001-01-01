  1. Главная
Коростылева Оксана Евгеньевна
6.0
0

Терапевт
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

