Коростелева Ирина Николаевна
6.0
0

Коростелева Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 48 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело), 1976 г.
  • Интернатура: Тихоокеанский государственный медицинский университет (невропатология), 1978 г.
  • Аккредитация: Тихоокеанский государственный медицинский университет (рефлексотерапия)
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
