Коростелева Ирина Николаевна
6.0
0
Коростелева Ирина Николаевна
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
Стаж 48 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело), 1976 г.
Интернатура: Тихоокеанский государственный медицинский университет (невропатология), 1978 г.
Аккредитация: Тихоокеанский государственный медицинский университет (рефлексотерапия)
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
