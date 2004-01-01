  1. Главная
Король Наталья Ивановна
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2004 г. окончания
  • Интернатура на базе МУЗ "Клинический родильный дом № 3", 2004 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика, ТГМУ, 2013 г.
  • Трансфузиология, ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Неоднократный участник конференций и конгрессов, посвященных теме репродуктивного здоровья женщины. Среди таковых: XI Международный конгресс по перинаталогии, 2013 г.
Опыт работы
  • Сотрудник, заведующая акушерским обсервационным отделением, КГБУЗ «ВКРД № 3», с 2004 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
