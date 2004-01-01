Король Наталья Ивановна

Ведение одно- и многоплодных родов и родов с рубцом на матке, устранение разрывов промежности по методу Шуте, проведение оперативного родоразрешения – вакуум-экстракции плода, «кесарева сечения» с применением арогоно-плазменного коагулятора, оказание хирургической стерилизации маточных труб, плазмотрансфузия, гемотрансфузия с индивидуальным подбором донора, аутогемотрансфузия с применением кровосберегающего аппарата "Cell Saver". Ведение женщин в послеродовом периоде.