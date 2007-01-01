Король Ирина Валерьевна

Организация и деятельность стоматологической клиники с соблюдением всех норм и правил. Пародонтологическая стоматология, Физиотерапия, Лазерная стоматология в полном объеме:

- комплексное обследование с разработкой индивидуальных планов лечения с учетом пожеланий и возможностей пациента;

- консультации пациентов со смежными специалистами (гинеколог, гастроэнтеролог, инфекционист, эндокринолог) при комплексной диагностике и лечении заболеваний пародонта ;

- диагностика и лечение в современной пародонтологии;

- междисциплинарный подход в лечении пародонтологических пациентов.