  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Король Ирина Валерьевна
Король Ирина Валерьевна
6.8
3

Король Ирина Валерьевна

Стоматолог-пародонтолог, Физиотерапевт, Главный врач, Стоматолог общей практики
Стаж 16 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, Стоматология , 2007г.
  • Интернатура во Владивостокском Государственном Медицинском Университете, 2007- 2008 г. – Стоматология Общей практики
  • «Владивостокский Государственный медицинский университет – «Общественное здоровье и здравоохранение» - 2011 год.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • «Институт стоматологии последипломного образования» г. Санкт-Петербург – «Организация Здравоохранения и общественное здоровье» - 2016г.
  • «Многопрофильная академия развития и технологий» г. Москва – «Организация Здравоохранения и общественное здоровье» - 2020г.
  • «Многопрофильная академия развития и технологий» г. Москва – «Стоматология Общей практики» - 2020г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Российских и международных мероприятий по дентальной имплантологии.
  • Официальный консультант авторизованного консультационного центра по «Дентальной имплантологии» компании «CONMET» в г. Владивосток
  • Участник ежегодных выставок по стоматологии «DENTALEXPO»
Еще 4
Опыт работы
  • Главный врач. Стоматологическая клиника «Аквамарин-ДЕНТ» с 2012 года.
  • Врач стоматолог Общей практики, Пародонтолог. Стоматологическая клиника «Аквамарин-ДЕНТ» с 2012 года.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Дент
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи