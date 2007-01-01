Король Ирина Валерьевна
Организация и деятельность стоматологической клиники с соблюдением всех норм и правил. Пародонтологическая стоматология, Физиотерапия, Лазерная стоматология в полном объеме:
- комплексное обследование с разработкой индивидуальных планов лечения с учетом пожеланий и возможностей пациента;
- консультации пациентов со смежными специалистами (гинеколог, гастроэнтеролог, инфекционист, эндокринолог) при комплексной диагностике и лечении заболеваний пародонта ;
- диагностика и лечение в современной пародонтологии;
- междисциплинарный подход в лечении пародонтологических пациентов.
- комплексное обследование с разработкой индивидуальных планов лечения с учетом пожеланий и возможностей пациента;
- консультации пациентов со смежными специалистами (гинеколог, гастроэнтеролог, инфекционист, эндокринолог) при комплексной диагностике и лечении заболеваний пародонта ;
- диагностика и лечение в современной пародонтологии;
- междисциплинарный подход в лечении пародонтологических пациентов.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
Загрузка комментариев...