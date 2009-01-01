Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Король Анна Алексеевна
6.0
0
Король Анна Алексеевна
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-инфекционист, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Павлова
Лилия Владимировна
Инфекционист
6.6
2
Записаться
Геращенко
Наталья Александровна
Инфекционист
6.0
0
Записаться
Зенин
Иван Васильевич
Инфекционист
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...