Королева Ольга Михайловна
6.0
0
Королева Ольга Михайловна
Гастроэнтеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1988г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
2000г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (гастроэнтерология).
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
