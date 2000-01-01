  1. Главная
Королева Ольга Михайловна
Королева Ольга Михайловна

Гастроэнтеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1988г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
  • 2000г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (гастроэнтерология).
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
