Королёва Наталья Станиславовна
6.0
0

Королёва Наталья Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, Стоматология терапевтическая, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология", КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских и международных форумов и симпозиумов по новейшим разработкам в области стоматологии
Опыт работы
  • Главный врач, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, ООО "Аврора-Дент", работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Аврора-Дент
ул. Толстого, 48
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
