Королёва Наталья Станиславовна
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Владеет современными методиками эндодонтического лечения корневых каналов. Проводит эстетические реставрационные работы любой сложности. Производит удаление всех групп зубов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Толстого, 48
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
