  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Королев Александр Георгиевич
Королев Александр Георгиевич
6.9
3

Королев Александр Георгиевич

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи