Королев Александр Георгиевич
6.9
3
Королев Александр Георгиевич
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
3 отзыва
