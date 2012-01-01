Врачи
Коробова Елена Георгиевна
6.0
0
Коробова Елена Георгиевна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
