Коробко Нина Иосифовна
6.0
2
Коробко Нина Иосифовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Благовещенский медицинский институт, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Специализация по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
