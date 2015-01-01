  1. Главная
Коробко Нина Иосифовна
6.0
2

Коробко Нина Иосифовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский медицинский институт, Лечебное дело, 1981 г. окончания
  • Специализация по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

