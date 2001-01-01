  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коробкина Оксана Борисовна
Коробкина Оксана Борисовна
7.5
5

Коробкина Оксана Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж по специальности «Зубной врач», 2001 год
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2017 год
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врачебная практика с 2001 года
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Dr. Korobkin
ул. Брянская, 18
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи