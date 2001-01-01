Коробкина Оксана Борисовна
Стаж 24 года
Лечение кариеса и его осложнений, художественная и эстетическая реставрация зубов, с использованием пломбировочных материалов последних поколений; лечение гиперстезии зубов; первичное и повторное эндодонтическое лечение с использованием ручных и машинных инструментов; лечение деструктивных форм периодонтита, подготовка к протезированию, анализ снимков радиовизиографического исследования и компьютерной томографии (КЛКТ); Постоянно совершенствует навыки, не прекращает пополнять свой профессиональный багаж новыми знаниями и с удовольствием осваивает передовые технологии
Адреса и стоимость приёма
ул. Шилкинская, 6В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
ул. Брянская, 18
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
