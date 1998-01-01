Коробкин Андрей Александрович
Стаж 19 лет
Владеет современными технологиями в области протезирования: все виды протезирования металлокерамика и безметалловая керамика как на естественных зубах, так и на имплантатах различных систем, микропротезирование, восстановление разрушенных зубов с помощью литых культевых штифтовых вкладок. Бюгельное протезирование с различными замковыми системами. Использует самые передовые компьютерные технологии CAD\CAM – моделирование и фрезерование на специальном высокоточном оборудовании.
ул. Шилкинская, 6В
Стоматолог-ортопед
ул. Брянская, 18
Стоматолог-ортопед
