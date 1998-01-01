Коробкин Андрей Александрович

Владеет современными технологиями в области протезирования: все виды протезирования металлокерамика и безметалловая керамика как на естественных зубах, так и на имплантатах различных систем, микропротезирование, восстановление разрушенных зубов с помощью литых культевых штифтовых вкладок. Бюгельное протезирование с различными замковыми системами. Использует самые передовые компьютерные технологии CAD\CAM – моделирование и фрезерование на специальном высокоточном оборудовании.