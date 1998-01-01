  1. Главная
Коробкин Андрей Александрович
7.2
4

Коробкин Андрей Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 1998 - 2001 гг.
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, по специальности: врач стомтаолог, 2005 - 2010 гг.
  • Клиническая интернатура по специальности «Стоматология общей практики» с присвоением квалификации «Врача-стоматолога», первичная специализация по ортопедической стоматологии, 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Как специалист, регулярно совершенствует свои знания и профессиональные навыки на семинарах, конференциях и мастер классах по стоматологии
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Имплантс
ул. Шилкинская, 6В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Dr. Korobkin
ул. Брянская, 18
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
4 отзыва

