Корнейко Мария Константиновна
Корнейко Мария Константиновна

Эмбриолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный федеральный университет по специальности «Биология», 2012 г.
  • Магистратура ДВФУ по направлению подготовки «Биология», 2014 г.
  • Повышение квалификации в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» по дополнительной профессиональной программе «Вспомогательные репродуктивные технологии (специализация для эмбриологов)», 2019 г.
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
