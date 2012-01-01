Врачи
Корнейко Мария Константиновна
Корнейко Мария Константиновна
Эмбриолог
Информация о враче
Образование
Дальневосточный федеральный университет по специальности «Биология», 2012 г.
Магистратура ДВФУ по направлению подготовки «Биология», 2014 г.
Повышение квалификации в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» по дополнительной профессиональной программе «Вспомогательные репродуктивные технологии (специализация для эмбриологов)», 2019 г.
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
