Корнеева Ирина Александровна
6.0
0
Корнеева Ирина Александровна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, “Лечебное дело”, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
