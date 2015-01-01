  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Корнеева Ирина Александровна
Корнеева Ирина Александровна
6.0
0

Корнеева Ирина Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, “Лечебное дело”, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи