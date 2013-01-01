Врачи
Коркунова Лариса Алексеевна
5.4
2
Коркунова Лариса Алексеевна
Хирург
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2013 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Хирург
2 отзыва
