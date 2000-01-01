  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Корженко Юлия Геннадьевна
Корженко Юлия Геннадьевна
6.0
0

Корженко Юлия Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность: "лечебное дело", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по применению плазмолифтинга
  • Сертификат по удалению радиоволной
  • Сертификат по урологии
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, медицинский центр “Асклепий”, c 2001 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи