Корженко Юлия Геннадьевна
6.0
0
Корженко Юлия Геннадьевна
Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность: "лечебное дело", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по применению плазмолифтинга
Сертификат по удалению радиоволной
Сертификат по урологии
ТУ по аллергодерматозам
ТУ по профессиональным заболеваниям кожи
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-дерматовенеролог, медицинский центр “Асклепий”, c 2001 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
