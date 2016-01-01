Врачи
Коржавина Наталья Григорьевна
6.0
0
Коржавина Наталья Григорьевна
Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гигиеническое воспитание", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Врач по медицинской профилактике
По запросу
