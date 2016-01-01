  1. Главная
Коржавина Наталья Григорьевна
6.0
0

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Гигиеническое воспитание", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Южно-Уральская, 16
Первичный приём взрослых
Врач по медицинской профилактике
По запросу
