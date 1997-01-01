  1. Главная
Корейко Ольга Анатольевна
6.4
3

Корейко Ольга Анатольевна

Стоматолог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское Базовое Медицинское Училище, Зубной врач, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.
  • Повышение квалификации Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.
  • Дипломант практических курсов "Современное представление об эндодонтии", 2002 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Участник IX Дальневосточного международного симпозиумам стоматологов "Актуальные вопросы современной пародонтологии", 2000 г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Плюс
ул. Кирова, 23
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва

