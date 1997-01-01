Корейко Ольга Анатольевна

Сертификат "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.

Повышение квалификации Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.

Дипломант практических курсов "Современное представление об эндодонтии", 2002 г.