Корейко Ольга Анатольевна
6.4
3
Корейко Ольга Анатольевна
Стоматолог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское Базовое Медицинское Училище, Зубной врач, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.
Повышение квалификации Владивостокский Базовый Медицинский Колледж, 2010 г.
Дипломант практических курсов "Современное представление об эндодонтии", 2002 г.
Участник практических курсов "Реставрационная система Densply", "Esthet-X новый композит нового класса", 2002 г.
Участник семинара "Факторы, вызывающие постпломбировочную чувствительность и методы их устранения с помощью секционной матричной системы GARRISON Dental Solution", 2011 г.
Участник семинара "Факторы, вызывающие постпломбировочную чувствительность и методы их устранения с помощью пломбировочных материалов фирмы MEGADENTA", 2011 г.
Участник лекционно-демонстрационного семинара "Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Участник IX Дальневосточного международного симпозиумам стоматологов "Актуальные вопросы современной пародонтологии", 2000 г.
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Аквамарин Плюс
ул. Кирова, 23
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
3 отзыва
