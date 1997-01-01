Врачи
Корчинова Наталья Владимировна
6.3
1
Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Стоматологическая помощь населению", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
