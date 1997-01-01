  1. Главная
Корчинова Наталья Владимировна
6.3
1

Корчинова Наталья Владимировна

Стоматолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Стоматологическая помощь населению", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
