  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кораблева Элеонора Владимировна
Кораблева Элеонора Владимировна
5.8
3

Кораблева Элеонора Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
Дельфин
Доступна онлайн запись
ул. Союзная, 17
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи