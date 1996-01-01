  1. Главная
6.9
3

Копылова Людмила Михайловна

Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • Высшее образование. Закончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности -лечебное дело в 1996 году.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Ваш доктор
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Коммунаров, 36
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
3 отзыва

