Копылова Людмила Михайловна
6.9
3
Копылова Людмила Михайловна
Терапевт
Стаж 20 лет
Доступен вызов на дом
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Высшее образование. Закончила Владивостокский государственный медицинский университет по специальности -лечебное дело в 1996 году.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ваш доктор
Доступен вызов на дом
Владивосток, ул. Коммунаров, 36
Первичный приём взрослых
Терапевт
2500 р
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
