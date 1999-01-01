  1. Главная
Копылов Александр Николаевич
Копылов Александр Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Принимает детей
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Сертификационный цикл, 2015 г.
  • Анестезиология и реаниматология, Сертификационный цикл, 2010 г.
Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
